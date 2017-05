VIDEO: Uskumatu tegelane. Reedel kõnniteel ohtlikult sõitnud tüüp on ka varem sama tempu teinud

Täna avaldasime Delfis loo sellest, kuidas ühe Audi juht jättis vist autokoolis vahele tunni, kus räägiti sellest, milline on sõidutee ja milline kõnnitee. Ta tegi väga ohtliku manöövri reede õhtul, möödudes kõnnitee kaudu ummikus seisvatest autodest. Vaata seda lugu siit. Selgub aga, et tegelane on ka varem sama asjaga kaamerasilma ette jäänud.

YouTube'ist leiab nimelt video, kus see sama auto taas kõnniteel ukerdab ning ühest autost või siis mitmest sel moel mööda sõidab. Tõele au andes annab mees kõnniteel olles jalakäijatele ka teed (vaata video algust). Kui aga võimalust näeb, siis tuiskab aga sõiduteel kulgevatest autodest mööda. Tundub, et roolis olev inimene sooviks tegelikult väga jalgsi kõndida, miks ta muidu sõiduteel olla ei soovi. Video lõpus seisab auto ühe autoderivi lõpus. Ju leidis juht, et ees olev kõnniteeriba on liiga kitsas. Samas ei suuda juht siiski seadusekuulekaks jääda ning heidab autoaknast tänavale prügi.