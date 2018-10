VIDEO | Üliohtlik olukord: Tallinna vanalinnas hakkas ootamatult veerema kaubik koos väikeste lastega

"Üleeile märkas vanalinnas patrullinud politseinik kaubikut kohas, kus see olla ei tohiks", kirjutati Põhja prefektuuri Facebookis. Kontrollimise hetkel hakkas auto aga liikuma ning selle kõrvale jooksnud naine andis märku, et midagi on valesti.

Politseinik järgnes sõidukile ning tänu abivalmis inimestele suudeti auto liikumine peatada. Pärast peatamist selgus, et sõidukis olid 7- ja 4-aastane laps.

Politsei pressiesindaja Barbara Lichtfeldti sõnul jäi kaubik vabakäigule ning hakkas koos lastega veerema.

Polisei tänab oma Facebooki lehel inimesi, kelle abil suudeti ära hoida halbade tagajärgedega õnnetus. "Autost väljudes tuleb veenduda, et see on turvaliselt pargitud ega muutu ohtlikuks teistele inimestele," kirjutas politsei.