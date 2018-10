VIDEO | Üliohtlik olukord: Tallinna vanalinnas hakkas ootamatult veerema kaubik koos väikeste lastega

"Üleeile märkas vanalinnas patrullinud politseinik kaubikut kohas, kus see olla ei tohiks", kirjutati Põhja prefektuuri Facebookis. Kontrollimise hetkel hakkas auto aga liikuma ning selle kõrvale jooksnud naine andis märku, et midagi on valesti.

Politseinik järgnes sõidukile ning tänu abivalmis inimestele suudeti auto liikumine peatada. Pärast peatamist selgus, et sõidukis olid 7- ja 4-aastane laps.

Põhja prefektuuri valvebüroo välijuht Tõnu Janter kommenteeris, et tegemist oli kaubikuga, kus lisaks juhile on ees veel kaks kohta. "Juhiga vesteldes selgus, et ta oli sõidukist lahkudes jätnud käigu sisse aga ilmselt oli kumbki lastest läinud vastu käigukangi," ütles Janter. Sõidukijuht oli loomulikult ehmatanud ning politsei vestles temaga, et tulevikus midagi sellist enam ei juhtuks.

Polisei tänab oma Facebooki lehel inimesi, kelle abil suudeti ära hoida halbade tagajärgedega õnnetus. "Autost väljudes tuleb veenduda, et see on turvaliselt pargitud ega muutu ohtlikuks teistele inimestele," kirjutas politsei.