VIDEO | Ülemiste viaduktil juhtus järjest kaks avariid

"Täna õhtul mõned minutid pärast kella 17 sai häirekeskus teate Tallinnas Peterburi teel juhtunud liiklusõnnetusest, kus olid omavahel külgepidi kokku põrganud sõiduautod Toyota Auris ja Kia Ceed," ütles PPA valvepressiesindaja Ragne Keisk Delfile.

Politseipatrulli abil said juhid liiklusõnnetuse üksikasjades ja põhjustajas kokkuleppele ning pöörduvad kahju korvamiseks kindlustusseltsi poole. Inimesed selles õnnetuses viga ei saanud.

Veel enne, kui ühe liiklusõnnetuse osapooled avariipaigalt lahkuda jõudsid, juhtus seal samas viaduktil teinegi liiklusõnnetus, kus põrkasid kokku kolm sõiduautot, Mazda, Volkswagen ja Škoda.

Avariipaigast viisid meedikud tervisekontrolliks haiglasse 61-aastase naise, teised õnnetuses viga ei saanud.

Sündmuskohal töötanud avariipolitseinikud selgitasid, et kõikide masinate juhid olid kained ja omasid juhtimisõigust.

Sõidukeis kasutati korrektselt turvavarustust ning ka sõidukite rehvid olid korralikud ja vastasid kehtestatud nõuetele.

Õnnetuse täpsemad üksikasjad on selgitamisel.

Politsei tuletab meelde, et turvaline liiklemine algab ennekõike tähelepanelikkusest, mis aitab ootamatutele olukordadele kiirelt reageerida ning sellele vastavalt käituda. Kogu tähelepanu peab olema suunatud vaid liikluse jälgimisele ning sõitmisele.

Politsei rõhutab, et sama oluline on ka pikivahe hoidmine, sest valdav enamus tagant otsesõite juhtubki just seetõttu, et sõidetakse eesliikuval autol liialt sabas ning esimese auto ootamatu manöövri või järsu pidurduse tagajärjel ei jää ses olukorras piisavalt aega reageerimiseks ning kokkupõrke ärahoidmiseks.