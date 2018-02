VIDEO | Tuuker otsingutest Munalaius: nähtavus on halb, esimesel sukeldumisel kedagi ei leitud. Otsingud on praeguseks peatatud

Eile Manilaiu sadama lähistel läbi jää vajunud väikebussist on seni leitud viis inimest, ent täna hommikul jätkusid veel ühe mehe otsingud. Vee all käinud tuuker ütles, et nähtavus on äärmiselt halb ning esimesel sukeldumisel midagi ei leitud.

Täna hommikul alustasid tuukrid taas otsinguid eile jää alla vajunud mikrobussi ümbrusest, et leida neljas sõidukis viibinud inimene. Sukeldunud tuukri sõnul on nähtavus vee all äärmiselt halb. "Võin öelda, et bussis ega 15 meetri raadiuses ei olnud kedagi," sõnas Pärnu Lahe Merepääste Seltsi tuuker Norman Talson. Talsoni sõnul on nähtavus vee all väga kehv. "Kuskil 30-50 sentimeetrit näen enda ette, mitte rohkem," kirjeldas Talson olukorda. Lisaks möönis Talson, et kuna sündmuskoht on laevateele niivõrd lähedal, siis parvlaeva Kihnu Virve pöördel tekkiv hoovus võib olla hukkunu juba kaugemale kandnud. Delfi reporter Aleksander Pihlaku sõnul on ilm Munalaiul külm ja tuuline. "Tuisk segab otsinguid," sõnas Pihlak. Eile südapäeval hargnesid Pärnumaal Munalaiu sadamas dramaatilised sündmused, mis lõppesid nelja inimese surmaga. Kell 12.07 saabus päästjatele teade, et sadamast poole kilomeetri kaugusel Manilaiu saare poole vajus läbi merejää mikrobuss, milles oli kuus inimest. Loe veel Õnnetuspaigale sõitsid Pärnu ja Tõstamaa päästekomandod, Pärnu vabatahtlik merepääste, politsei- ja piirivalveameti kopter ning Lääne prefektuuri merepäästjad ja politseinikud. Kasutusele võeti ka hõljuk. 41-aastasel mehel ja 51-aastasel naisel õnnestus uppuvast sõidukist välja saada ning kell 12.30 toimetati nad juba haiglasse. Ülejäänud neli sõitjat vajusid ühes autoga nelja meetri sügavusele merepõhja.