VIDEO | Tutvu Kopli liinidel asuva skandaalse majaga, kus täna turvatöötajaid tulistati! Ajalugu sama värvikas kui olevik

Kopli liinidel tulistati täna kahte turvameest, kes olid läinud kontrollima mahajäetud maja, kus kuuldavasti keegi võõras toimetas.

Mis majaga on üldse tegu? Vaata Delfi arhiivist videolugu, milles räägib tuntud ajaloolane ja arhitektuuri populariseerija Jaak Juske Tallinna majade artikli tarbeks pikemalt just sellest hoonest.

Kopli liinidel olev niinimetatud pikk maja on üks esimesi Tallinna-tüüpi majadest ning see on üks vähestest, mis liinide rekonstrueerimise käigus alles jääb.

Kes selle maja ehitas, kuidas seal elati ja mis toimus, vaata videost!

