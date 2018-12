VIDEO | Traagiline avarii Hiiumaal: hukkus kohalik poliitik Üllar Padari, kes juhtis aastaid Käina valda

Täna õhtul hukkus Hiiumaal avariis Üllar Padari, kes aastate eest oli Käina vallavanem ja praegu kuulus Hiiumaa valla vallavolikokku. Volikogu esimees Aivar Viidik meenutab teda, kui tõsist maameest selle kõige paremas tähenduses.

Politsei teatas, et traagiline liiklusõnnetus juhtus kella 18.55 ajal Hiiumaa vallas Palukülas Kärdla-Käina tee 3. kilomeetril, kui omavahel põrkasid kokku Kärdlast Käina suunas liikunud Volvo veok ja Käinast Kärdla poole sõitnud Mitsubishi L200. Kokkupõrke tagajärjel paiskus Mitsubishi teelt välja ning selle roolis olnud 48-aastane mees sai õnnetuses sedavõrd raskelt viga, et hukkus sündmuskohal.

Kohalikud kinnitasid Delfile, et tegu on Üllar Padariga. Viga sai ka Mitsubishis kaasa sõitnud 48-aastane naine, kelle meedikud tervisekontrolliks haiglasse viisid. Õnnetuse järgselt vajas täiendavat tervisekontrolli ka veokijuht.

Sündmuskohal töötanud politseinikud selgitasid, et mõlema sõiduki rehvid vastasid nõuetele ja kõik masinates viibinud isikud olid turvavööga kinnitatud. Veoki roolis olnud mees oli kaine ja omab juhtimisõigust, Mitsubishi juhi kainus selgitatakse välja ekspertiisi käigus.

Padarist sai Käina vallavanem 2000. aastal. Toona oli ta vaid 30-aastane, sel hetkel Hiiumaa noorim vallavanem läbi aegade. Ta on ka avalikes sõnavõttudes rõhutanud, et tema jaoks oli oluline just toetus rahva ja kollektiivi poolt.

Mulluste kohalike valimiste järel ühinesid Hiiumaal viis valda ühiseks Hiiumaa vallaks. Padari kandideeris valimisliidus Ühine Hiiumaa ja osutus valituks, ta kuulub volikokku. Samas nimekirjas kandideerinud Aivar Viidik on volikogu esimees. Viidik sõnas täna õhtul Delfile head kolleegi meenutades, et Padari oli tegev mitmel rindel, lisaks poliitikale ka ettevõtluses. "Ta oli mõistlik ja mõistev mees, alati kahe jalaga maa peal. Tõsine maamees kõige paremas tähenduses."

Viidik kiidab, et Padari tegi volikogus aktiivselt head tööd. "Ta oli õigete küsimustega õiges kohas välja. Väga kahju, ta oli tubli ja tegus inimene." Viidik sõnas õhtul vastu kella 22, et teeolud on Hiiumaal õhtul olnud väga kehvad.

Politsei poolt märgiti, et avarii juhtus asfaltkattega sõiduteel, mis oli äärmiselt libe ning lörtsisegune. Lubatud piirkiirus sel järsu kurviga teelõigul on 90 km/h. Liiklus oli sündmuskohal häiritud.

Kärdla jaoskonna politseinik Ketlyn Päll täpsustas, et kõik selle õnnetuse asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluse käigus, seal hulgas ennekõike see, mis tingis kahe sõiduki kokkupõrke.

Kaastunne Padari lähedastele ka Delfi toimetuse poolt.