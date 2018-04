VIDEO | Tartumaal sai kahe auto kokkupõrkes kaks inimest viga

Täna kella 16.20 paiku juhtus Tartumaal Tallinn- Tartu- Võru- Luhamaa maantee ja Tatra- Otepää teede ristmikul avarii, milles sai viga kaks inimest.

Praegu teadaolevalt sõitis Ford Focust juhtinud 1991. aastal sündinud mees ette peateel liikunud Alfa Romeole, mida juhtis 1989.aastal sündinud mees.

Sõidukite kokkupõrkes sai viga Fordi juhtinud mees ja Alfa Romeos kaasa sõitnud naine. Autod olid sedavõrd kahjustada saanud, et need pukseeriti minema. Mõnda aega oli liiklus ühel sõidusuunal veidi häiritud.

Politsei selgitas sündmuskohal, et tee- ja ilmaolud olid head, sõidukite rehvid vastasid nõuetele, juhid olid kained ning kõik autodes olijad kasutasid turvavarustust.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk ütles, et peateele väljasõidul tuleb mitu korda hinnata kahelt poolt läheneva sõiduki kiirust ja veenduda, et peateele sõit on ohutu. „Liigseid riske võtta pole mõistlik, sest need võivad viia äärmiselt traagiliste tagajärgedeni. Kahtluse korral, et peateele sõiduks jääb napilt aega, tuleks peateele väljasõidust sel hetkel loobuda ning oodata sobivamat võimalust,“ kirjeldas ta.

Avarii üksikasjade uurimiseks alustati väärteomenetlust.