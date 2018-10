VIDEO | Tallinnas Ülemiste viaduktil juhtus eile õhtul autoõnnetus, mis põhjustas ahelavarii

Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik ütles Delfile, et esimesele avariile järgnenud ahekokkupõrge toimus, kui sõiduautot Mazda juhtinud 44-aastane mees sõitis sisse tema ees olnud sõiduautole Volkswagen, mida juhtis 61-aastane naine. Saadud löögis paiskus Volkswagen omakorda otsa tema ees liikunud sõidukile Škoda, mida juhtis 54-aastane naine. Volkswageni juht toimetati haiglasse.

Esialgsetel andmetel olid ees liikunud sõidukid pidurdanud, sest eespool oli juhtunud liiklusõnnetus.

Sõidukite rehvid vastasid nõuetele ja sõidukites kasutati turvavarustust korrektselt. Suurim lubatud kiirus sündmuskohal oli 70 kilomeetrit tunnis.

Kuna juhul, kui õnnetuses osalenud juhid kindlustuse osas kokku lepivad, õnnetusest politseisse teatama ei pea. Delfile laekunud pealtnägija videost on näha, et rajal seisab kokku seitse autot. Võimalik, et toimus lausa kolm avariid: kõigepealt kahe auto kokkupõrge, seejärel veel kahe auto kokkupõrge ja lõpuks kolme auto ahelkokkupõrge.