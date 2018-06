VIDEO | Tallinna vangla naisvang räägib oma loo ja käib välja idee, kuidas vangid saaks ühiskonnale kasu tuua

Eesti vanglad liiguvad aeglaselt sinnapoole, et vange koheldaks inimestena, keda on vaja ühiskonda tagasi tuua, mitte ühiskonnast lõplikult ja igaveseks eemaldada. Varem või hiljem on ju vang taas vaba - paljud uuringud ja lääneriikide praktika on näidanud, et õigele teele püsima jäämises mängib suurt rolli ka see, kuidas kinnipeetavatesse suhtutakse ja mida neile sisendatakse. Vanu stampe on siiski keeruline muuta, sest ühiskond tahab, et vangile antaks alati mõista, et ta on jätis.

USAst alguse saanud inspiratsioonikonverentsi TEDx-i raames korraldas justiitsministeerium hiljuti väga ebatavalise konverentsi vanglas.

„Suunasime ürituse vangidele, et tuua neile inspiratsiooni ja muutust,” selgitas justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt. „Tahame anda ühiskonnale märku, et ka kinnipeetav on inimene ja meie suhtumisest sõltub palju see, kuidas kinnipeetav tulevikus vabaduses hakkama saab.”

Eestis armastatakse põlglikult naerda Norra vanglasüsteemi üle, kus vangide kambrid on mõnusamad kui keskmise eestlase kodu ja kus kinnipeetavatesse suhtutakse hoopis teistmoodi kui Eestis. Küll aga jumaldatakse Eestis USA vanglasüsteemi, kus väikseimagi teo eest ootab ees väga pikk vangistus.

Mida aga näitab Norra ja USA statistika? Norra vangide retsidiivsusmäär on ametlikult maailma madalaim – vaid 20 protsenti kinnipeetavatest mõistetakse kahe aasta jooksul pärast vabanemist süüdi uues kuriteos. USAs on see näitaja ... 70 protsenti.

Seetõttu on oluline, et vangidesse suhtutaks vanglas kui inimestesse, et neile antaks tuge hariduse ja elukutse omandamisel, et neile antaks eneseusku – sel juhul on oluliselt suurem võimalus, et vabanemise järel saavad neist ühiskonnale kasulikud inimesed.