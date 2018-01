VIDEO | Tallinna Ülemiste tunnel oli Lasnamäe suunal liiklusõnnetuse tõttu suletud

Tallinna Ülemiste liiklussõlme tunnel oli täna pärastlõunal Lasnamäe suunal liiklusõnnetuse tõttu suletud.

Politsei pressiesindaja ütles Delfile, et õnnetuse põhjustas Ülemiste suunas liikunud korvtõstukiga veok.

Liiga kõrge masin lõhkus esmalt liiklusmärgi tunneli ees ning seejärel sõitis juht tunnelisse, kus veok purustas osa valgustusest. Politsei kinnitusel oli juht kaine.

Tunneli Lasnamäe sõidusuund oli õnnetuse tõttu kuni kella 17.16-ni suletud, mistõttu kõigil autojuhtidel oli soovitatav Ülemiste tunneli piirkonda vältida.

Üks lugeja märkis Delfile kella 16.20 paiku, et juba on piirkonnas jubedad ummikud ja on karta, et olukord läheb veelgi hullemaks – õhtune tipptund läheneb.