Täna kella hommikul kella kaheksa ajal sõitis Tallinna-Narva 172. kilomeetril teelt välja reka. Ida prefektuuri pressiesindaja Kerttu Kralli sõnul keegi vigastada ei saanud.

Toila-Oru tee ristmiku lähedal teelt välja sõitnud veokijuht kutsus masinale ise järgi evakuaatori, et peagi sõitu jätkata.

Krall ütles, et talv ja lumi tulevad paljudele ootamatult ning just see tingiski veoki ootamatu trajektoori.