VIDEO | Tallinna-Narva maanteel pidas politsei kinni ligi 160 km/h kihutanud auto. Juht: auto kogus kallakust alla sõites ise kiirust

PPA kirjuas postituses, et autoroolis oli 36-aastane Venemaa kodanik, kes põhjendas seadusrikkumist üsna kummaliselt – väidetavalt oli auto laskuval teel ise hoogu kogunud.

"On ilmselge, et talvisel maanteel ei ole sellise kiirusega sõitmine kuidagi õigustatav ja rumal tegu oli ülimalt ohtlik nii autojuhile endale kui teistele liiklejatele," märkisid PPA ametnikud.

Politseinikud pidasid mehe kinni ja viisid ta täna kohtusse aru andma. Tulemus on see, et välismaalt pärit mees peab arestimajas kuus päeva oma teo üle järele mõtlema. Samuti võttis kohus temalt Eestis autojuhtimise õiguse pooleks aastaks.