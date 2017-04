VIDEO: Tallinna-Narva maanteel Haljala lähistel sõitis veok kraavi

Tallinna-Narva maanteel Haljala lähistel oli liiklus oluliselt häiritud, kuna täna pärast keskpäeva sõitis juhitavuse kaotanud veok kraavi.

Ida prefektuuri pressiesindaja Leana Loide sõnul juhtus täna kella 12.30 ajal Tallinna-Narva maantee 85. kilomeetril liiklusõnnetus, milles esialgsetel andmetel kaotas reka juhitavuse ning paiskus kraavi.

Õnnetuses keegi vigastada ei saanud.

Liiklus oli sellel teelõigul häiritud. Üks teesuund oli kinni ja politseipatrullid reguleerisid liiklust.

Õnnetus juhtus üliohtlikul pudelikaelaks nimetatud Aaspere-Haljala teelõigul, mis on nõudnud 12 inimese elu. Loe lähemalt SIIT.

Jõhvi politseijaoskonna patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juht Hannes Heinsar hoiatas, et öösel alanud ja siiani kestev lumesadu on teeolud muutnud keeruliseks.

Kuna paljud juhid on talverehvid juba suverehvide vastu välja vahetanud, tasub Heinsari sõnutsi olla eriti ettevaatlik ja tähelepanelik. "Valige oma sõidukiirus vastavalt tee- ja ilmastikuoludele ning hinnake ka kriitiliselt oma sõiduoskuseid. See on nii juhi kui ka kaasreisijate jaoks elulise tähtsusega otsus. Hoolige teineteisest ja pidage meeles, et ohutu teekond sõltub meist kõigist!"