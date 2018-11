VIDEO | Tagaajamine keset ööd: vaata, kuidas leedukast autovaras Tartus kinni peeti. Täna võeti mees vahi alla

Viimane varguskatse leidis aset ööl vastu eilset Tartus. Üks mees märkas oma maja ümbruses tegutsenud kahtlaseid isikuid ja helistas abi saamiseks hädaabinumbril. Politsei saabus väga kiiresti, mispeale kaks kahtlusalust jalgsi põgenesid.

Ümbruskonna kontrollimisel avastati tänaval seismas töötava mootoriga sõiduauto, mille juures ei olnud ühtegi inimest. Lähemal kontrollimisel ilmnes, et sõiduk oli lähedusest varastatud. Sedalaadi autovarguste metoodikaga kursis olevad politseinikud järeldasid hõlpsalt, et see auto oli jäetud ootama ärasõitu pärast seda, kui varastel on õnnestunud hõivata ka teine sõiduk. Põgenenud kahtlusaluste otsimise käigus nägi patrull mõnda aega hiljem varaste kirjeldusele vastavaid isikuid tänaval kõndimas. Politseid nähes hakkasid kaks meest koheselt joostes põgenema, patrullil õnnestus neist üks kinni pidada. Tõendite edasise analüüsi käigus ilmnesid veenvad seosed ööl vastu 7. ja 9. novembrit Pärnus toime pandud vargustega, mil samuti varastati järjepanu kaks autot.

Kohus leidis, et esinevad vahistamise alused, luges kuriteokahtlustuse põhjendatuks ja otsustas kahtlustatava vahi alla võtta.

Vahistatud isiku kaasosalisel õnnestus ilmselt Leetu naasta, kuid tema isik on politseile teada ja tema tabamiseks jätkab politsei tööd.