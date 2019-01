VIDEO | Sõidu ajal ratta kaotanud buss põhjustas Tallinna-Pärnu maanteel kolme sõiduki kokkupõrke

Politsei pressiesindaja sõnul sai häirekeskus kella 20 paiku teate liiklusõnnetusest Tallinna-Pärnu maantee 95. kilomeetril. Õnnetuse põhjustas liinibussi, millel tuli sõidu ajal alt ära ratas ning seetõttu põrkas buss kokku vastu tulnud autoga, hiljem sõitis bussile omakorda otsa tagant tulnud sõiduk.

Liiklusõnnetuses keegi viga ei saanud.

Ettevõte: bussil purunes rattapolt

Ratta kaotanud buss kuulub ettevõttele Hansabuss AS. Transpordiosakonna juhataja Kalmar Meidla sõnul oli tegu halbade asjaolude kokkulangevusega. "Esialgsel hinnangul purunes üks rattapolt,," sõnas Meidla.

Ilusa ja selge ilma ning sileda tee puhul saab bussijuht koheselt aru, kui bussiga on midagi pahasti, selgitas Meidla. "Eile oli aga tee n-ö treppis ja ilmastikuolud väga halvad, mistõttu bussijuht ei saanud aru, et kaks tagumist ratast on jooksu pannud," märkis ta.

Meidla kinnitas, et bussijuhid veenduvad alati enne sõidu algust, et buss oleks tehniliselt korras, ent eilse õnnetuse puhul oli tegu kesiste asjaolude kokkulangevusega.