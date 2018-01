VIDEO | Rüselus Viru keskuses: turvatöötajad kasutasid tüli norinud noormehe taltsutamiseks pipragaasi ning surusid ta jõuga põrandale

Pühapäeval kasutasid Viru keskuse turvamehed ühe noormehe ohjeldamiseks pipragaasi ja surusid ta jõuliselt pikali. Keskuse poolt öeldakse, et teist lahendust polnud - noormees oli ise nii agressiivne.

Lugeja saatis Delfile video, kus näha, et kolm turvameest on noormehe maha surunud. Lugeja kirjeldab, et noormehe sõbrad öelnud, et jalutasid vaikselt Viru keskuses ringi. Ühtäkki lähenesid turvamehed, kes käskisid välja minna. Nad arvasid, et mainitud noormees on purjus. Too omakorda nõudis, et ta puhuma pandaks, ent seda ei tehtud. "Üks turvamees võttis sel noormehel kõrist kinni ja lasi pipragaasi näkku, natukese aja pärast oli see noormees pikali ja turvamehed tema peal, üks neist surus enda põlve talle näkku."

Viru keskuse kommunikatsioonidirektor Taivi Koitla ütleb, et kolmeliikmeline seltskond käitus keskuses provokatiivselt, mistap turvatöötajad sekkusid. Kolmikust üks asus koitla sõnutsi vaidlema ja kostitas turvatöötajaid ähvarduste ja sõimuga.

Loe veel

Esiti kolmik lahkus, ent siis naasti ja istuti lillepottidele. Vestlus turvatöötajatega päädis sellega, et kolmik hakkas lahkuma, ent mainitud üks noormees keeldus uste juures siiski lahkumast. "Seepeale võttis turvatöötaja isikul käe alt kinni, et koos keskusest välja suunduda, ent isik ägestus veelgi ja hakkas turvatöötajaga rüselema, haaras turvatöötajal kõrist ja peksis jalgadega, mistõttu võttis turvatöötaja kasutusele pipragaasi," jätkab Koitla. "Agressiivne isik suruti põrandale, käed pandi raudu ning viidi üleandmisruumi, kus anti talle kohest esmaabi pipragaasi kasutamise tõttu. Kell 17.56 saabus sündmuspaika ka kiirabi, kelle isik oli ise välja kutsunud, ent keeldus meedikute kohale jõudmisel rohke sõimuga meedikute suunal nende abist. Kell 17.57 saabus politseipatrull, kes isiku endaga kaasa võttis."

Koitla toonitab, et pipragaasi kasutamine oli antud olukorras paraku õigustatud, kuna toimus agressiivne rünnak. "Pipragaasi on lubatud kasutada vaid enesekaitseks äärmuslikel juhtudel. Praeguseks on ka intsidendis viga saanud turvatöötajad meie andmetel politseile avalduse teinud või seda parasjagu tegemas."

Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik märgib, et pühapäeval kella 17.37 paiku teatati neile, et Viru keskuse turvatöötajad pidasid kinni keskuses agressiivselt käitunud noormehe. "18-aastane mees osutas kinnipidamisel vastupanu ning turvatöötajad kasutasid pipragaasi. Noormees toimetati turvaruumi ning ta vabastati pärast seda, kui politseinikud olid tema isiku kindlaks teinud ja teda kontrollinud."