VIDEO | Politsei tabas viimaste aastate suurimas koguses amfetamiini tootnud ja käidelnud mehed

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse politseinikud pidasid selle aasta veebruarist maini kinni kuus inimest, keda kahtlustatakse suures koguses amfetamiini tootmises ning levitamises Ida-Virumaal ja Harjumaal. Läbiotsimistel leiti üle 139 kilo amfetamiini sisaldanud vedelikku, mis on üks suurimaid ära võetud koguseid Eesti narkoturul.

Mullu septembris alustatud mahuka kriminaalmenetluse esimesed avalikud menetlustoimingud algasid tänavu veebruaris. „Praeguseks on kriminaalasjas kuus kahtlustatavat vanuses 33-50 eluaastat, kes kõik viibivad kohtu loal vahi all. Kinnipidamised toimusid selle aasta veebruaris, aprillis ja mais. Üks kahtlustatavatest elab Ida-Virumaal, ülejäänud on Tallinna elanikud,“ kommenteeris kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtiv Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Arika Almann.

Kahtlustuse järgi käitlesid mehed kriminaaltulu teenimiseks suures koguses amfetamiini. 50-aastasel mehel oli võtmeroll amfetamiini tootmisel. Kahtlustuse kohaselt segas ta metsas vedelal kujul amfetamiini selliselt kokku, et sellest tekkis pulbriline aine, mida ta andis edasi inimestele, kes toimetasid selle müügiks Tallinnasse.