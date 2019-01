VIDEO | Politsei tabas Tallinna raekoja platsi kuuse kallal vandaalitsejad

13. jaanuari varahommikul sai politsei teate, et raekoja platsil oli keegi kuuse kallal käinud. Eemaldatud olid tugikiilud, kuusk vajus kergelt viltu, kuid ümber õnneks ei kukkunud.

Politsei asus korrarikkujaid otsima. Videopildist oli näha, et kuuse juures oli viltu vajumise ajal kolm inimest. Mõne aja pärast õnnestus ka selgeks teha, kes need inimesed on. Politsei tegi kindlaks, et kuuse kallal käis kolmest inimesest kaks – kohalikud 26-aastased mehed.

Ülekuulamisel rääkisid nad, et olid eelnevalt joonud ning kuna kolmekuningapäev oli seljataga, siis arvasid nad, et kuusk ei tohiks enam raekoja platsi kaunistada. Siiski rääkisid nad ka seda, et neil on oma käitumise pärast häbi ja nad kahetsevad tehtut. Politsei karistas mehi avaliku korra rikkumise eest rahatrahviga.