VIDEO | Politsei tabas Puurmanis alkoholijoobes vagunelamujuhi, kes sõitis masinaga, tulejutt taga

Trassil ilmnenud vaatepilt kuidagi tavapäraste nähtuste alla ei kuulunud, mistõttu keerasid politseinikud oma masina kiirelt ümber ning võtsid säraküünalt meenutavale masinale hoogsalt sappa. Masin Puurmanis peatuma sunnitud, läksid korravalvurid selgitama, kas sõidukis viibinutega on kõik korras.

Juhi kohalt välja roninud mees oli korravalvurite saabumisest ehmunud ning põlevat haagise tagarehvi nähes sama üllatunud kui mõni väikelaps jõuluhommikul kuuse all kingipakke nähes.

Ent üllatused ei olnud sellega veel lõppenud. Vagunelamust, mis paksult suitsu täis ja milles sõidu ajal inimesi viibida ei tohi, ronis ühel hetkel välja purupurjus mees koerakesega. Õnnekombel oli nendega kõik korras ning haagissuvila ukse vahelt väljaimmitsevast tossust hoolimata ei kurtnud tervise pärast ei tukastanud mees ega temaga koos olnud koer.

Paraku oli sellele reisiseltskonnal korrakaitsjatele varuks veel üks üllatus, mis kogu hilisöist komejanti selgitada aitas. Nimelt tuvastasid politseinikud masina ümber tulekustutiga tuterdanud juhil alkoholi tarvitamise tunnused. Tallinna jõuda tahtnud vandersellid pakiti soovitud sihtkoha asemel hoopiski kokku ning toimetati politseimajja oma tegevusele vastust andma.

Tuleb tänava vaid õnne, et purjus juht oma tulejutina särisenud autorongi sel ööl kellegi vastutuleva või möödaminejaga kokku ei juhtinud ning ime on seegi, et vagunelamus tukkunud mees ja tema lemmikloom suitsukahjustustest või veelgi traagilisemast pääsesid.