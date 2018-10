VIDEO | Politsei palub abi: kas teate seda meest, keda kahtlustatakse röövimises?

27. augustil anti politseile teada vahejuhtumist Tallinnas Stroomi kaubanduskeskuses. Ostukeskuse juures lähenes naisterahvale seni tuvastama mees, kes surus naise vastu keskuse seina ning üritas naise kotist haarata rahakoti. Naine hakkas abi saamiseks kõva häälega karjuma, mispeale meesterahvas põgenes. Juhtunu osas alustati kriminaalmenetlust röövimise paragrahvi alusel.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo röövigrupi juht Hisko Vares ütles, et uurijad on viinud läbi erinevaid menetlustoiminguid. "Oleme läbi vaadanud turvakaamerate salvestisi, kuid mehe isik on endiselt tuvastama. Palume kõigil, kes mehe ära tunnevad, meile sellest teada anda," sõnas Vares.

Meesterahval oli seljas tumesinist värvi püksid ja tumepruuni värvi jope, peas valge nokamüts.

Politsei palub kõigil, kes videos olevat meest tunnevad, helistada Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse numbril 5690 4272 või kirjutada pohja.isikuvihje@politsei.ee.