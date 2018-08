VIDEO | Põhja prefekt noorte vägivallalainest: olukord on kogu aeg selline olnud, põhjuseks puudulik sotsiaaltöö

Ilmar Saabas Fotograaf-videoreporter Indrek Tark reporter RUS

Põhja prefekt Kristian Jaani märgib Tallinnas noorterühmade vägivallalainet kommenteerides, viimasel ajal avalikkuse ette jõudnu näol pole tegelikult tegemist pole mitte millegi uuega, olukord on selline olukord olnud kogu aeg. Asja on nähtavaks teinud viimasel ajal esile kerkinud harilikust suurem vägivallalaine, lisaks on noortel tekkinud komme peksmisi filmida ja seejärel videoklippe jagada.