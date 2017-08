VIDEO | Pärnus nabiti Weekendi ajal jõuliselt kinni hulk arvatavaid narkodiilereid

Delfi lugeja pardakaamerasse jäi video, kuidas laupäeval kella 18 paiku peeti Pärnus Tammsaare teel Weekend Festivali ala lähistel kinni isikud, keda kahtlustati narkootilise aine müümises.

Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juhi Nils Sempelsoni sõnul on videos näha üks osa kriminaalmenetluse käigus toimunud kahest samaaegsest kinnipidamisest. Kokku viidi politseijaoskonda kuus inimest, keda oli alust seostada narkootilise aine müümisega Pärnu linnas Weekend Festivali ajal.

"Ühe isiku valdusest leiti suures koguses tablette, mille suhtes on alust arvata, et tegemist on narkootilist ainet MDMA sisaldavate ecstasy tablettidega," teatas Sempelson.

Arvatavale diilerile esitati kahtlustus kuriteo, narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses käitlemises.

Prokurör Liisa Nuut täpsustas, et videos olevad kahtlusalused viidi jaoskonda, et kontrollida nende seost käimasoleva kriminaalmenetlusega."Kelleltki neist narkootikume ei leitud, seega pole neile kahtlustust esitatud ja noored vabastati pärast esialgset kontrolli," teatas Nuut.

Nuut kinnitas, et varasemate aastate kogemus on näidanud, et Weekend festivaliga kaasneb erakordselt suur avalik huvi narkokuritegude avastamise vastu. Seda nii mastaapse avaliku ürituse kui Pärnu linna mainekujundaja tähenduses kui ka festivali osalejate, sealhulgas alaealiste festivalikülastajate tervise ja heaolu tagamiseks.

"Seetõttu valmistusime sel aastal Weekendil narkokuritegude tõkestamiseks põhjalikumalt kui varem ja politsei oli väljas pisut suuremata jõududega. Selle tulemusena on kümnele inimesele esitatud kahtlustus narkootikumide käitlemises suures koguses, kaks kahtlustatavat on narkokuritegudes ka varem süüdi mõistetud ja nende puhul taotleb prokuratuur kohtult vahistamist," ütles prokurör Liisa Nuut.