VIDEO | Pärnu kaubanduskeskus noorte vandaalidega hädas. Parkimismaja katuselt loobitakse ostukärusid alla, lõhutakse uksi-aknaid, liftinuppe

Möödunud esmaspäeva öösel lõhkusid noored parkimismajas ära lifti nupupaneeli, valasid sinna peale Coca-Colat ja loopisid parkimismaja katuselt alla ostukärusid.

Port Arturi keskuse tegevjuht Mari-Liis Lembitu sõnul on esmaspäevaöise lõhkumise kahju tuhat nelisada eurot. Sellega aga ettevõttele tekkinud kahjud ei piirdu. Noorte lõhkujate tõttu on keskus pidanud vahetama välja ka liuguste mootoreid ja aknaid, sest noored murravad keskusesse süstemaatiliselt sisse.

„Nad on alaealised ja tunnevad väga hästi oma õiguseid. Me ei saa kuidagi nendega hakkama,” kirjeldas Lembitu keskuse jaoks keerulist olukorda. Lembitu sõnul on nad sunnitud hoonetes valvet suurendama. Turvafirma käib ka öösiti süstemaatiliselt objekte kontrollimas.

Port Arturi parkimismaja on Pärnus esimene ja sestap tõmbab ka teisi noorteseltskondi, kes lähevad sinna aega veetma.

„Vahepeal, suvel probleeme polnud. Võib-olla kolisid nad selleks ajaks randa ära. Aga nüüd on jälle olukord raskeks läinud,” kurtis Lembitu. Lähipäevil on Port Arturi esindajatel ka probleemi üle arutamiseks kohtumine politseiga.

Probleemide olemasolu kinnitab ka Pärnu Keskuse turundusjuht Margit Juhansoo. Tema sõnul on nüüdseks, kui valmis kõrvalolev parkimismaja ja Pärnu uus bussijaam, olukord rahulikumaks läinud, kuna noored on sinna kolinud. „Me oleme neid ka harinud, turvamehed on nendega rääkinud. Kui nad hästi käituvad, siis olen neil keskuses lubanud olla.”

Kuna mitmed neist noortest on Juhansoo sõnul pärit probleemsetest peredest, on nende vandaalitsemine kaubanduskeskuse territooriumil naise hinnangul eelkõige sotsiaalne probleem.