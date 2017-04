VIDEO: Ootamatult maha sadanud lumi suurendab liikluskahjude arvu

Ootamatult maha sadanud lumi on muutnud sõiduolud keerulisemaks ning paraku toonud täna Lääne-Virumaal kaasa ka juba traagilise liiklusavarii, milles hukkus inimene.

Täna on If Kindlustus registreerinud enim liiklus- ja kaskokahjusid Harjumaal ja Lääne-Virumaal, kust on pärit ka allolev videolõik, milles buss kaotab juhitavuse, kui püüab tema ees olevatele sõidukitele otsa sõitu vältida.

Ka järgmisteks päevadeks lubab ilmateenistus heitlikke ilmaolusid ja öiseid miinuskraade, mis muudavad teed libedaks ja liiklemise ohtlikumaks.

If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuhi Martin Kuke sõnul peaksid juhid tähelepanelikumad olema nii maanteedel, kus on kehtivad juba suvised kiirusepiirangud kui ka pühade-eelses saginas kaubanduskeskuste parklates, kus ebasobivad ilmastikuolud võivad kaasa tuua enam plekimõlkimisi.

„Ees on pikemad pühad ja paljudel on sellega seoses plaanis ka pikemaid sõite, seega paneme südamele, et tuleb valida nähtavusele, ilmastikuoludele ja oma sõidukogemusele vastav kiirus. Eriti tähelepanelikud peaksid olema juhid, kelle sõidukitel on talverehvid juba suverehvide vastu vahetatud. Samas tuleb arvestada ka sellega, et kaasliiklejate sõidukitel võivad all olla juba suverehvid, mistõttu tuleb olla eriti tähelepanelik just ristmikel ja nende läheduses, kuna suverehvidega sõidukite pidurdusteekonnad pikenevad oluliselt,“ lisas Kukk.