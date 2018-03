VIDEO | Öösel Amsterdamis kohatud juhututtavad röövisid Eesti tudengi tema korteris paljaks

Hollandi politsei avaldas video kahest mehest, kes röövisid eelmise aasta septembris Amsterdami eeslinnas Diemenis tema oma korteris 21-aastast Eesti tudengit. Mehed viisid kaasa mitmeid esemeid ja ka auto.

Autost, Eesti numbritega valgest Volkswagen Golfist, muudest röövitud esemetest ja kurjategijatest ei ole endiselt mingit jälge, vahendab Hollandi väljaanne Het Parool.

Seetõttu otsustas politsei eile video kahtlusalustest avaldada.

Eesti tudeng kõndis eelmise aasta 23. septembri varahommikul Amsterdami kesklinnas üksi tänaval, kui teda kõnetasid kaks tundmatut meest.

Mehed tegid ettepaneku minna tudengi juurde koju midagi jooma. Tudeng nõustus ettepanekuga, osalt ka seetõttu, et mehed olid motorolleriga ja pakkusid talle küüti.

Tudengi juurde koju jõudnuna joodi natuke ja õhkkond oli hea. Kui tudeng end väsinuna tundis, palus ta meestel lahkuda. Seda nad ka tegid, aga tudeng unustas nende järel ukse lukustada.

Ta ärkas paar tundi hiljem ja nägi, et tuba on segamini. Politsei kahtlustab, et tudengile anti mingit ainet, et toas saaks segamatult tegutseda.

Valvekaamera salvestusel on näha, kuidas kaks meest lahkuvad koos ohvri seljakotiga, milles olid ilmselt tema sülearvuti, kell ja telefon. Nad võtsid kaasa ka tudengi auto võtmed. Üks meestest sõitis minema rolleriga, teine autoga.