Vietnamlaste smugeldamine on miljoniäri, millega Eestis tegeleb käputäis organisaatoreid. Talvine piiriületus on aga haruldane, sest kannab endas liialt riske nii piiriületuse kui ka vietnamlaste tervise mõttes, ent see ei takistanud Mihail Smirnovi ja Andrei Sokolovi. Videos on näha, kuidas nad jäid hoolikast ettevalmistusest hoolimata vahele kaheksa vietnamlase üleveoga.

