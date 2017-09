VIDEO | Norras šokeeris kaasliiklejat ohtliku möödasõidu teinud Eesti numbriga auto

65-aastane Reidar Svalheim filmis pühapäeval Norra Sogn og Fjordane maakonnas Eesti numbriga auto möödasõitu, mis teda šokeeris.

Maanteel E39 Førdes hakkas Svalheimile silma välismaise numbriga auto, mis vingerdas teel ühest äärest teise ja lõpuks ees olnud autodest mööda sõitis, kirjutab väljaanne ABC Nyheter.

Vaata videot SIIT.

„On hullumeelselt hirmutav näha autojuhte sellise suhtumisega. Et nad millegi sellise peale tulevad. Auto on Eestist ja on hirmutav, et nad võivad nii sõita tundmatutel teedel,“ kommenteeris Svalheim. „Meie, norralased, oleme näinud Vene liiklusvideoid internetis, aga sama toimub siin Norras. On hirmutav, et keegi võib nii vähe tagajärgedele mõelda.“

Svalheim võttis ühendust kohaliku politseiga, kes aga ei saanud Eesti numbriga autot peatada.

Førde og Nausdali politsei esindaja Dag Fiske ütles, et politsei uurib asja.

„See on ohtlik möödasõit, mille tagajärg on lähtepunktina juhiloa hoiulevõtmine. See autojuht ei sea ohtu mitte ainult enda elu, vaid ka teiste oma. Me uurime veidi lähemalt nii auto kui ka juhi tundemärke ja vaatame, kas saame midagi ette võtta, võttes arvesse, et see on välismaa auto,“ ütles Fiske, kelle sõnul on olemas auto registreerimisnumber.