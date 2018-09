VIDEO | Noorte omakohus poisi kallal. Mustamäel peksti kõhetut noormeest brutaalselt pealtvaatajate ja kaasalööjate keskel

Esialgu üksteisega vastastikku poksiasendis seisnud noormeestest jäi üks pärast esimest lööki selgelt alla. Algas hävitus, kus sinisesse riietunud noormees tümitas ohvrit löökidega pähe, korduvalt rindkeresse, jalgadesse.

Et mitte ühest kaklejast piisavalt pole, siis liitus pärast maaslamaja oigeid ja appikarjeid pealtvaatajate hulgast peksmisega veel kolm noormeest. Kaks hoidsid ohvrit kinni, kui üks teda korduvalt näkku lõi, väidetavalt nukiraudadega, väidetavalt nii, et kannatanu kaotas selle käigus ka hambaid.

Lääne-Harju politseijaoskond on alustanud antud videos nähtava uurimiseks kriminaalmenetlust kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel. "Esimesed menetlustoimingud on tehtud ning muuhulgas tuvastame hetkel ka videos olevaid isikuid," kommenteeris politsei pressiesindaja Marie Aava.

Noorte vägivald on selle suvega jõudnud avalikkuse teadmisesse varasemalt Kanuti ning Lasnamäe jõukude kuritegude kaudu. Põhja politseiprefekt Kristian Jaani on varasemas intervjuus toonud meedia tähelepanu kõrgendatuse osas välja ühe põhjusena sotsiaalmeedia suurema rolli. "Noorte tegevus linnas pole statistilises vaates midagi uut, teda on läbi aegade olnud. Aga sel korral on lühikese aja peale koondunud palju intsidente. Kunagised murelapsed on saanud kurjategijateks ja toime pandud kuritegusid," lausus prefekt augusti lõpus.