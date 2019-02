VIDEO | Mupo auto tagurdas ühele sõidukile otsa

Mupo avalike suhete juht Meeli Hunt sõnas Delfile, et tegemist oli libeda ja lume tõttu kitsaks muutunud teelõiguga.

"Mupo sõidukit juhtinud ametniku sõnul oli oht, et kitsal teel hakkab ta õppeautole peale libisema ning otsustas tagurdades õppeautole teed anda. Paraku ei arvestanud ta, et selja taha oli juba jõudnud teine sõiduk. Ilmselgelt oli tegemist oli mupo ametniku eksimusega. Õnneks ei olnud kummagi sõiduki vigastused suured ja olukord on lahenenud kindlustuse tasandil."