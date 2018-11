VIDEO | Mupo ametnik pääses jalakäijate alasse sööstnud auto eest õige napilt. Palju ei jäänud puudu, et masin sõitnuks otsa trammile

Mupo pressiesindaja vahendab, et patrullgrupi juht kirjutas oma ettekandes, et intsident leidis aset 28. oktoobril. "Kontrollisime tramme aadressil Tartu maantee 10, Kompassi maja vastas," kirjeldas patrullgrupi juht. "Kell 17.14 väljusid inspektorid patrullbussist, et peatada kontrolliks Gonsiori tänava poolt lähenevat trammi. Inspektorid olid just väljunud, kui äkki kuuldus väljast kõva müra ja bussist sööstis mööda sõiduauto - otse ühe äsja väljunud inspektori suunas. Nägin kuidas seljaga auto poole seisnud inspektor hüppas üle kivist barjääri. Auto sööstis temast mööda Gonsiori tänava suunas, kus oleks peaaegu kokku põrganud läheneva trammiga. Tramm pidurdas, auto muutis suunda, keeras paremale ning jätkas sõitu. Tegemist on vaid jalakäijatele ette nähtud alaga, seega sõidukitele keelatud tsooniga."

Mupo edastas rinnakaamera salvestise politseile.