VIDEO | Libedus ajas Viljandimaal kraavi suure veoki

Delfi lugeja saadetud videost on näha, kuidas Viljandimaal on kraavis suur veok. Politsei selgitas hiljem, et veokijuht kaotas tõenäoliselt kontrolli libedate teeolude tõttu.