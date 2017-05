VIDEO: Lasnamäel politsei eest põgenenud kihutaja peatas julge naine – käekotiga

Pühapäeva õhtul põgenes Lasnamäel politseinike eest mopeedijuht, kes majade vahel kihutades korrakaitsjate eest ära sõitis. Noore kihutaja peatas julge naine, kes põgenejale käekotiga obaduse andis.

Pühapäeva õhtul kella 22.10 ajal märkasid Ida-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinikud Tallinnas Lasnamäel J. Koorti teel mopeedi, kes eiras politseinike peatumismärguannet ja asus suurel kiirusel korrakaitsjate eest ära sõitma.

Pinna tänaval tuli mopeedile vastu naine, kes tõkestas käekotiga mopeedijuhi teekonna, mille peale juht kukkus. Mopeedi juhtinud 19-aastane noormees oli tarvitanud alkoholi ja tal puudus juhtimisõigus. Juhiluba oli noormehelt ära võetud eelnevate liiklusrikkumiste eest. Juhtunu osas alustati menetlust.

Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna patrulltalituse juht Juhan Jevonen tänab naist, kelle kiire ja otsustav reageerimine aitas tabada õigusrikkuja ja tegi lõpu potentsiaalsele surmasõidule.

"Lisaks enda elule seadis juht ohtu ka kõik kaasliiklejad, sest elumajade vahel võib iga hetk teele astuda mõni jalakäija. Politseinikuna pean aga meelde tuletama, et mitte kunagi ei maksa ohtu seada omaenda elu ja tervist. Antud juhtumi puhul läks õnneks ja selle eest kuulub julgele naisele meie tänu."

Jevoneni sõnul näitab politsei tööpraktika, et korrakaitsjate peatumismärguande ja vilkurite eest kiputakse põgenema sageli just seetõttu, et puudub juhtimisõigus, ollakse joobes või on kiirused lubatust suuremad.

"Lootus pääsemise ees või hirm karistatud saada ei tohiks aga kunagi üle kaaluda omaenda või teiste elu ohtu seadmist. Mittepeatumine toob ilmselt kaasa palju raskemad ja ebamugavamad tagajärjed," rõhutas Jevonen.