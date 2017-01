VIDEO: Lääne-Virumaal Sämi sillal põrkasid kokku kaks sõiduautot ja kaubik

Täna kella 13 paiku toimus liiklusõnnetus Tallinna-Narva maantee 110. kilomeetril Lääne-Virumaal asuva Sämi silla juures, kus põrkasid kokku kaks sõiduautot ja kaubik.

Ida prefektuuri pressiesindaja ütles Delfile, et enne õnnetust liikusid kaks vene numbrimärgiga sõiduautot Tallinnast Narva suunas, kuid üks neist kaldus vastassuunavööndisse.

Tallinna suunas liikunud kaubiku juht püüdis kokkupõrget vältida, kuid see ei õnnestunud. Manöövri tagajärjel kaldus kaubik omakorda vastassuunda ning põrkas kokku teise vene numbrimärgiga sõidukiga.

Õnnetuses sai kolm inimest kannatada ja nad viidi Rakvere haiglasse kontrolli. Kannatanute vigastused olid õnneks kerged.

Juhid olid kõik kained.

Politsei tuletab inimestele meelde, et teeolud on talvised ja teedel tuiskab, mistõttu tuleks valida sõidukiirus vastavalt teeoludele. "Kui on lubatud sõita 90 km/h, siis halbade ilmastikuoludega ei pea nii kiiresti sõitma," lisas pressiesindaja.