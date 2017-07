VIDEO | Koplis turvamehi tappa üritanud mees tulistas ka ennast

Riias tabati täna pärast südaööd Koplis kahte turvameest ja iseend tulistanud 75-aastane Alexander. Praegu on mees haiglas.

Roger Kumm Põhja prefektuuri kriminaalbüroost ütles, et ei saa täpsustada, mis põhjustel kahtlusalune seal majas käis, aga on selge, et kui mees maja otsas oleva luugi kaudu välja tuli, avas ta kohe tule kahe turvamehe pihta.

Delfile teadaolevalt sai turvafirma majast häireid ka tulistamisele eelnenud päevadel. Kummi sõnul olid need häired osaliselt seotud ka pühapäevase tulistamisega.

Praeguseks on politsei leidnud ka tulirelva, millest Alexander turvamehi tulistas. Alexandri relv oli Kummi sõnul illegaalne. Kust tulirelv leiti ja kust selle sai Alexander, ei saa politsei menetluse huvides veel avalikustada.

75-aastane mees oli lisaks turvameestele tulistanud ka iseennast kätte. Vigastusest paraneb ta praegu Läti haiglas ja seetõttu võib venida ka tema Eestisse toomine.

Kahtlusaluseni jõuti läbi vihje

"Nädala jooksul käis lakkamatu töö ning suutsime kuriteo asjaolude kohta piisavalt infot koguda, et kahtlustatava isik välja selgitada,“ ütles Kumm. Ta lisas, et kuni tänaseni koguti tõendeid ka sündmuspaigalt.

Eile õhtul kella poole 11 ajal sai politsei aga vihje tulistaja isiku kohta ja südaöösel alustati politseioperatsiooniga, kuhu kaasati ka lõunanaabrid, kes mehe ka kinni pidasid. Kummi sõnul kavatses mees edasi põgeneda Leetu.

Loe veel

Praegu vormistatakse dokumente, et Läti saaks Alexanderi Eestile loovutada. Täna on prokuratuur taotlenud juba ka Alexandri vahistamist ning kohus on tema suhtes tagaselja koostanud vahistamise määruse. Kummi sõnul võib Alexanderi Eestisse toomine võtta nädala.

Süüdimõistmise korral mõrvakatses ootab teda 8-20 aastane või eluaegne vangistus.

Pühapäeval peale kella 11 sai häirekeskus teate, et Tallinnas Koplis on toimunud tulistamine. K Security turvatöötajad said häire Kopli liinidel asuvasse mahajäetud hoonesse, kus väljakutsele läinud kahte turvatöötajat, 37-aastast meest ja 62-aastast meest, tulistati tulirelvast.

Delfile teadaolevalt on mehed praeguseks edukaid paranemismärke näidanud ja nende seisund pole enam eluohtlik.