VIDEO | Kohtla-Järvel sõitis Jaguari juht laste silme all surnuks nende koera. Hiljem nõudis 2800 eurot kahjutasu

Kohtla-Järvel ajas Jaguarit juhtinud Mehis alla väikese koera, kellega perenaine Julia ja tema kaks last parajasti jalutasid. Mehis kaebas naise auto rikkumise eest kohtusse ja kohus mõistis talle välja auto parandamiseks 2800 eurot. Koer sai suuri vigastusi ja suri mõne aja pärast.

Väidetavalt oli kokkupõrge koeraga lõhkunud ära Jaguari avatava katuse ja vabastanud auto turvapadjad. Julia arvates ei ole kaks kilo kaaluva koeraga kokku põrkamise selline tagajärg võimalik. Ta väidab, et tõendid, mille alusel kohus otsuse langetas, ei ole täpsed. "Kohtutoimikus oleval fotol seisab auto tänava ääres, kus õnnetus juhtus, mitte keset teed, nagu väitis juht," märkis Julia. Naine leiab, et kohtunik ei ole küsimuse arutamisel olnud erapooletu ja seetõttu on ta otsustanud otsuse edasi kaevata.

Kaht last kasvatav töötu Julia on sündmuste arengust äärmiselt nördinud. "See loos väljendub inimvaenulikkus, isekus ja karistamatus," ütles ta Delfile juhtunu kohta kommentaare andes. "Selline kohtuotsus on tekitanud palju küsimusi. Mis siis, kui koera asemel oleks olnud laps?"