VIDEO KINNIPIDAMISEST | Politsei kõrvaldas Narvas narkolabori

Möödunud nädalal pidasid Ida prefektuuri kriminaalpolitseinikud ja kiirreageerijad Narvas kinni kolm meest, keda on alust kahtlustada narkokuriteos. Menetluse käigus likvideerisid politseinikud narkolabori, kus mehed suures koguses amfetamiini valmistasid.

"Neljapäeval pidasid politseinikud kinni kolm meest, kõigile on esitatud kahtlustus narkootilise aine käitlemises suures koguses, kui see on toime pandud korduvalt ja grupi poolt," teatas PPA pressiesindaja Leana Loide.

Läinud nädala lõpus võeti kaks meest Viru ringkonnaprokuratuuri taotlusel ja kohtu loal vahi alla.

Menetluse käigus võeti ära üle kuue liitri vedelat amfetamiini, mida kasutati lähteainena ja üle kahe kilogrammi tahket amfetamiini ehk valmistoodet. Kaks kilo valmisainet võrdub ligikaudu 8000 doosiga, mille tänavahind olnuks vähemalt 80 000 eurot.

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse sõnas, et kriminaalbüroo jaoks on tegemist olulise töövõiduga, milleni jõuti organiseeritud ja raskete kuritegude talituse pika ja intensiivse töö tulemusena. „Sellises koguses narkootikumide valmistamist tuleb Ida-Virumaal ette väga harva, tegemist on üksikjuhtumiga viimaste aastate jooksul. Antud juhtumi puhul räägime väga suurtest kogustest ning senine uurimine on selgitanud, et narkootilist ainet valmistati just Narvas ja turustati Ida-Virumaal. Narkootikumide vastu võitlemine oli ja on üks meie prioriteete.“