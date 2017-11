VIDEO | Kindla punasega sebra ületanud autojuht seadis ohtu mitmed jalakäijad

Täna hommikul jäi autoga sõitnud Vadim Pavlovile silma ohtlik olukord Tallinna Bussijaama lähistel, kus kaasliikleja selge punase tulega suurel kiirusel ülekäigurada ületas.

Videos on näha, kuidas jalakäijate fooris on juba läinud tuli roheliseks ning sõiduteel on põlenud juba selgelt mitu sekundit keelav punane, kui üks liikleja otsustab aga kiirust hoopis juurde lisada, seades ohtu jalakäijad.

On vaid õnn, et posti taga seisnud jalakäija ei astunud teele kohe, kui foorituli seda lubas.