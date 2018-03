VIDEO | Kiirreageerijad võtsid kauaotsitud küberkurjategija kinni otse voodis

Põhja prefektuuri küberkuritegude talitus pidas kinni ühe viimaste aastate olulisema sihtmärgi, andis teada politsei.

Üleeile pidasid Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kelmuste ja küberkuritegude talituse uurijad koos kiirreageerijatega kinni 1986. aastal sündinud mehe, keda kahtlustatakse mastaapse küberkuriteo toimepanemises. Põhja Ringkonnaprokuratuuri taotlusel ja kohtu loal viibib mees alates eilsest vahi all.

Põhja ringkonnaprokurör Mairi Heinsalu sõnul kahtlustatakse 1986. aastal sündinud meest nuhkvara levitamises ja selle tulemusena saadud kriminaaltulu rahapesus. „Tänaseks kogutud andmed viitavad sellele, et ohvrite arvutisüsteemide nakatamiseks kasutas kahtlustatav peamiselt suunatuid reklaamikampaaniaid. Sealt saadud andmeid ta ise ei kogunud, vaid müüs nakatatud arvutite võrguliiklust edasi teistele kurjategijatele. Nende seas olid nii pangakontode andmed ja paroolid, aga ka kogu muu tegevus veebis. Ehk ta levitas nuhkvara, mis oli suunatud makseteenuseid pakkuvate äriühingute ja krediidiasutuste vastu, mis kõik asuvad väljaspool Eesti Vabariiki.“ Prokuröri sõnul skeemitas mees seejärel kuritegelikul teel saadud tulu läbi erinevate kanalite endale, et raha puhtalt kätte saada.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre iseloomustab kahtlustatavat ülimalt kõrge konspireerituse tase. „Tema käekiri oli väga läbimõeldud ja tema tegevus kübermaailmas ülimalt varjatud. Kogu skeemi lahti kodeerimiseks pidime pikalt tööd tegema. Sestap on see kinnipidamine üks selle aasta suurimaid töövõite,“ kommenteeris Tambre. Tema sõnul oli mehe kinnipidamises kandev roll rahvusvahelisel koostööl teiste riikide kolleegidega, eriti Ameerika Ühendriikide Salateenistuse Tallinna kontoriga.

Ringkonnaprokurör Mairi Heinsalu sõnul on selgelt näha, et kuritegevus on kolinud kübermaailma ning see on valdkond, mis on õiguskaitseasutustel luubi all. „Küberkuritegude uurimine on aega ja erilisi teadmisi nõudev protsess. Õnnestunud menetluse taga on spetsialiseerunud uurimisgrupp ja rahvusvaheline koostöö,“ lisas prokurör.

Inimestel soovitab politsei olla ettevaatlik erinevate suunatud reklaami pakkuvate linkide avamisel. „Antud skeem oli üles ehitatud sellele, et inimene vajutas reklaami lingile, kuid ohvrile märkamatult külastas arvuti sekundite jooksul mitmeid teisi võõraid veebilehti, enne kui jõudis soovitud lehele. Sel hetkel nakatatigi inimese arvutisüsteem. Selle vältimiseks tasub selliseid linke vältida ning huvi korral minna otse pakutava toote ametlikule kodulehele,“ selgitas Tambre.

Kahtlustatav on varem korduvalt sarnaste kuritegude eest karistatud nii Eestis kui välisriikides.