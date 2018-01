VIDEO | Kiirreageerijad murdsid Tallinnas Magistrali keskuses põrandale mehe, keda kahtlustatakse seksuaalrünnakus lapse vastu

Delfi lugeja saatis meile täna Tallinnas Magistrali kaubakeskuses filmitud video, selles nähtavale hirmutavale olukorrale küsisime selgitust politseist. Delfile vastas Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juht Reimo Raivet, teatades, et kinni peeti kuriteos kahtlustatav mees.

"Pidasime täna koos kiirregeerijatega kinni kuriteos kahtlustatava mehe. Menetlus on algusjärgus ning sellest täpsemalt hetkel rääkida ei ole võimalik. Politsei jaoks on jätkuvalt lapsed ja nende vastu toime pandud seksuaalkuriteod prioriteet. 2018. aastal oleme suurendanud seksuaalkuritegude ja lastekaitse gruppi, võitlemaks efektiivsemalt sedalaadi kuritegudega. Oleme väga tänulikud inimestele, kes on meil aidanud tuvastada laste väärkohtlejaid," teatas Raivet politsei pressiteenistuse vahendusel.