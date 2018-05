VIDEO, KAART ja FOTOD | Kaks avariid Tammsaare teel ummistasid liikluse Mustamäel ja Pärnu maanteel

Tallinnas Tammsaare teel ehituspoe K-Rauta ees põrkasid täna hommikul kokku vähemat neli autot. Kohapeal on mitu kiirabiautot, politsei teatel on viis inimest viidud haiglasse.

Hommikuse tipptunni ajal toimunud õnnetus on tekitanud suurema liikluskaose, suured ummikud on nii Mustamäel kui Pärnu maanteel.

Politsei pressiesindaja teatas Delfile, et Tammsaare teel K-Rauta ehituspoe ees on toimunud nelja sõidukiga ahelavarii, masinad on teineteisele tagant sisse sõitnud. Sellelt õnntuselt viid haiglasse viis inimest, nende tervisliku seisundi kohta esialgu täpsemaid andmeid pole.

Peale selle raske õnnetuse on omavahel kokku põrganud veel üks sõiduauto ja veoauto, sedakorda teisel pool ohutusriba, otse ehituspoe ees:

Delfi lugeja

Liiklusinfo kaart tõdeb, et Nõmme kandist linna sõitmiseks tuleb pisut aega varuda.



Kuvatõmmis

Uudis on täiendamisel.