VIDEO | Jõgevamaal mootorrattaga ligi 200 km/h kihutanud mees jäi politseile vahele ning võttis kevadpüha vastu arestikambris

Piirkonnapolitseinik lisas, et nüüd kui päike sirab kõrgel ja asfalt on kuiv, ongi suurimaks ohuks liikluses kiiruseületajad ja seda nii neljarattaliste kui ka kaherattaliste näol. „Meie raskemad ajad liikluses on sel aastal veel ees. Kinnitab seda ka politseistatistika, millest nähtub, et enim liiklusõnnetusi juhtubki just kevad- ja suvekuudel, mil juhtide jalg liialt raskeks kipub ning traagiliste tagajärgedega õnnetused on kerged juhtuma,“ ütles Kaio.

Kuigi motohooaeg on kesta saanud üürikest aega, on tänavu mootorratturid sattunud juba 11 korral liiklusõnnetustesse, neis õnnetustest kaotas elu üks rattur ning 13 inimest said viga.