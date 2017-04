VIDEO JA FOTOD: Võimalikud vargad? Kaamerasilm tabas Haaberstis koduhoovis seisvaid autosid keset ööd uudistanud mehed

Tallinnas Haaberstis jäid kaamerasilma ette mehed, kes suure tõenäosusega tegid eeltööd võimalikuks varguseks. On alust arvata, et tegemist ei ole ainsa majapidamisega, kus mehed käisid.

"Täna öösel kell 1:13 käisid Tiskres külalised, kes seekord piirdusid esmasel vaatlusel ainult taskulambiga autode sisude valgustamisega. Kell 1:55 tulid nad uuesti tagasi ja valgustasid üle ka kolmanda auto," kirjeldas Tallinnas Haaberstis Tiskre asumis elav mees.

On tõenäoline, et vahepealsel ajal kolistasid mehed ka teistes hoovides. Juhtunust on ka politseid teavitatud. Sündmuskohalt midagi varastatud õnneks ei olnud.