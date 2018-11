VIDEO JA FOTOD | Viljandimaa põlengus hukkus 97-aastane vanaproua ja tema pojad. Kohalike sõnul oli tegu igati sõbralike inimestega

See ruum on trööstitu: kodumasinad ja pliit on tahmakorra all. Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse rikkest pliidi elektrisüsteemis.

Kohalikud kirjeldavad vanaprouat kui igati sõbralikku ja asjalikku inimest. Kokku on mainitud majas neli korterit. Ühe trepikojaga hoone esimesel korrusel elaski ühepool eakas naine. Selle kohal olevas korteris aga tema kaks poega. Kohalike sõnutsi olid nad 60-ndates. Vahel küll viskasid viina, aga üldiselt olid rahulikud ja viisakad, elatasid end juhutöödega.

Põlengust sai häirekeskus teate esmaspäeval kell 20.51. Viie minutiga sündmuskohale jõudnud Suure-Jaani komando päästjad nägid, et kortermaja esimese korruse aknast oli leek väljas. Päästjad alustasid suitsusukeldustöid ja kuna kortermajavälisuks oli lukus, murti see kangiga lahti. Päästjad tõid esimese korruse põlevast korterist välja inimese, kes oli hukkunud. Põlenud korteri kohalt, teiselt korruselt toodi välja veel poegade surnukehad.

Naaberkorteritest õnnestus inimesed päästa - nii esimesel kui teisel korrusel elavad Elvi-nimelised naised. "Mind aidati redeliga alla," kirjeldab neist üks, teisel korrusel elav Elvi agaralt. Õnneks pole nende vigastused tõsised, hetkel saadakse elada lähedaste juures.

Kohapeal kinnitati Delfi fotograafile, et vald on valmis ka ise abikäe ulatama, et majaelanikke aidata.

Tulekahju tekkepõhjus ja asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus.