VIDEO JA FOTOD | Tööstuse tänaval põleb kuuekorruseline kivimaja: leegid on haaranud kogu katuse ja linna kohal kõrgub massiivne suitsusammas

Tallinnas Tööstuse tänaval süttis täna õhtul kuuekorruseline ehitusjärgus kivimaja, mida sõitis kustutamata suur hulk päästeautosid. Päästekeskuse teatel on leegi haaranud kogu hoone ja on katuse alt väljas. Leegid ähvardavad ka läheduses olevat teist suurt elumaja.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja sõnul kannatanutest praegu teateid pole, sest tegu on ehitusjärgus hoonega. Kuna tulekahju on väga suur, reageerisid päästjad suurte jõududega. Kohal on eritehnika.

Sündmuskohal viibiv Delfi lugeja kirjeldas, et põleng on tõesti suur ja päästeautosid üha lisandub. Tema sõnul on vastas asuva samasuure elumaja üks rõdudest kuumuse mõjul pruuniks tõmbunud. Must toss tõuseb taevasse ja leegid on katusest väljas. Tulekahju on uudistama kogunenud väga palju linlasi.