VIDEO JA FOTOD | Tartus kaupluse röövi pealt näinud noormees: see oli ettekavatsetud

Noormees ütles Delfile, et nägi röövleid juba enne seda, kui nad kauplusesse sisenesid. Nad lähenesid Selverile Põhja puiestee kortermajade poolt. Esimest korda märkas noormees röövleid siis, kui nad olid Selveri juurde viiva trepi kortermajade poolse ülemise otsa juures ja ühel röövlitest oli peas valge kilekott. „Ma mõtlesin, et nad on suvalised parmud (asotsiaalid – toim) või keegi, kes hingab kummiliimi,” sõnas ta. Enda sõnul rääkis ta samal ajal telefoniga, mistõttu polnud ta ka väga tähelepanelik.

Noormees ise sisenes Selverisse enne kurjategijaid, kes jäid temast õue. „Nad veel väljas arutasid ehk siis see oli päris ettekavatsetud ja mingi plaani järgi tehtud värk,” ütles ta. Kas röövlid võisid olla ka mingi narkootilise aine mõju all, ei osanud noormees öelda.

Kes röövimiskatsele esimesena reageeris, kas poe turvatöötaja või ostjad ise, ei osanud noormees täpselt öelda, sest viibis sellel hetkel veidi eemal. Kuuldes lärmi nägi ta kaugelt nägin, et kahe kassa vahel käib mingi rüselemine. „Siis ma korraks mõtlesin, et kaks purjus seltskonda sattusid kokku ja ei suuda seal arveid ära klaarida,” sõnas pealtnägija.

„Kui ma lähedale läksin, siis leti juures, seal, kuhu sa korvi toetad, oli kirves ja siis ma mõtlesin, et inimesed on täitsa segi läinud peast,” rääkis noormees. Üks kahest kurjategijast oli tema sõnul suhteliselt kohe pikali väänatud. Kahe leti vahel oli tema sõnul kaks relvamaketti, mis osutusid airshoti püssideks. Leti taga käis samal ajal rüselus, sest teine kurjategijatest ei andnud alla.