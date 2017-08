VIDEO JA FOTOD | Tartus kärgatasid öösel plahvatused, süttis kaks autot

Tallinnas Õismäel toimunud autopõlengust on möödas napilt üle kuu, kuid juba on kaks sarnast juhtumit aset leidnud teises Eesti otsas - Tartu Kivilinnas ärkasid korterelamute elanikud öösel valjude plahvatuste tõttu, mille tagajärjel läksid põlema kaks parklas seisnud autot.

Täna öösel ärkasid Kivilinna Jaama tänava elanikud ebaharilike helide peale - ühe kortermajaelaniku sõnul kuulis ta kolme plahvatust. Uurides, millest kära tekkis, avastas ta koduhoovis põlemas kaks autot.

"Sättisin ennast kella ühe ajal öösel magama, kui järsku kuulsin suurt plahvatust," sõnas Jaama tänava elanik Gert Delfile.

"Kuulsin, et autode alarmid hakkasid tööle. Paari minuti pärast kuulsin juba teist plahvatust. Läksin rõdule ja vaatasin, et mõni maja edasi nagu põleks teisel või kolmandal korrusel, aga see oli hoopis akende peegelpilt. Helistasin päästeametisse, hakkasin kohe filmima ja siis toimus juba kolmas plahvatus. Jooksin välja vaatama. Selleks ajaks oli juba päästjad kohal ja põlengut kustutati."

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keiski sõnul sai häirekeskus 15. augusti öösel kella 1 ajal teate, et Tartus Jaama tänava kortermaja ees põleb sõiduauto.

Päästjad kustutasid põleva 5-seeria BMW. Kustutustööde käigus selgus, et põlengus said tulekahjustusi ka teised põlenud auto kõrval seisnud sõidukid.