VIDEO JA FOTOD | Tartu noortejõuk tungis sisse autotöökotta, ärandas sõiduki ja hävitas selle

Tartu Veevärgi territooriumil tegutseb Maz Eesti töökoda, mille juhataja Heiki Tälli kutsus üles vandaale tuvastama Märgatud24 Tartu Facebooki grupi vahendusel. Seal kirjeldas ta noortegruppi koosnevat seitsmest noorukist, vanuselt vahemikus 13-20 aastat. "Riietuseks kanti pusasid, T-särke, nokamütse, osadel olid lühikesed, osadel pikad püksid, jalavarjudeks spordijalatsid, seljas olid seljakotid. Üks isik liikus tõukerattal," kirjutas Facebooki postitus.

Öine rüüsteretk algas pärast südaööd, kui noored liikusid jalgsi kesklinna poolt Tähe tänava lõppu. Kell 1.30 liikusid kaks jõugu liiget ning ülejäänud viis tungisid Tartu Veevärgi territooriumile, kus varastasid rikkis mootoriga sõiduauto BMW M3 ning süütevõtmed teistest katkistest sõidukitest.

Kaks tundi lõhuti väljapääsu väravat. Saamata hakkama lukustatud värava avamisega, sõideti see ärandatud autoga maha, lõhkudes auto esiosa. Osaliselt lahti võetud mootor jooksutati kokku. Sõiduvõimetuks muutunud masin hävitati julmalt- peksti puruks klaasid, tuled, kõik auto plekiosad. BMW kallal märatseti kogu öö kuni varahommikuni välja. Territooriumilt lahkuti mööda Turu tänavat kesklinna või üle Ihaste silla Annelinna suunas. Kaasa võeti auto süütevõti.

Heiki Tälli sõnul ulatub kahju kuni kümnete tuhande eurodeni. "BMW M3 turuväärtus on 25-35 tuhat eurot. Hävitatud masina remondikulu on juba 25 tuhat. Mootori väärtus moodustab autost juba poole ja see küpsetati täiesti ära," kommenteeris Tälli.