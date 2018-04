VIDEO ja FOTOD | Tallinnas Suur-Sõjamäel põleb jäätmejaamas prügi, päästjad on väljas suurte jõududega

Tallinnas Suur-Sõjamäel on ulatuslik tulekahju, Ragn-Sellsi jäätmejaamas põleb prügi. Päästjad on väljas suurte jõududega. Liiklus võib päästeautode liikumise hetkel olla veidi häiritud.

Põhja päästekeskus sai täna hommikul kell 8.39 teate, et Tallinnas Suur-Sõjamäel on tulekahju.

Jane Gridassov Põhja päästekeksusest andis Delfile teada, et tegemist on laohoones põleva prügiga. Kannantanutest praeguseks teateid pole. Kohal on seitse põhikustutusautot, kaks redelit ja kaks veepaaki. Kohal on ka politsi ja kiirabi.

Põlengu tagajärjel eraldub palju suitsu. Päästeamet palub lähedalasuvate hoonete aknad hoida suletud. Praeguseks hakkab suits juba tasapisi taanduma.

Kohal on ka Keskkonnainspektsioon, kes alustavad peatselt uuringuid võimaliku keskkonna reostuse tekkimise kohta.

Kõrvalasuva Tallinna lennujaama territooriumil on samuti valmis päästeautod juhuks, kui suits peaks lennujväljale kanduma. Praegu pole tuule suund seda kaasa toonud.

Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rain Väänas ütles Delfile, et tulekahju ei mõjuta klientide jaoks ei olme- ega muu prügi käitlemist. "See on üks mitmest jäämekäitlemise kohast Eestis on piisavalt käitluskohti, vajadusel saame kasutada ka partnerite abi," rääkis ta.