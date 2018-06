VIDEO JA FOTOD | Tallinnas süttis valmimisjärgus eksklusiivne kortermaja: leegid haarasid kogu katuse, linna kohal massiivne suitsusammas

Tallinnas Tööstuse tänaval süttis täna õhtul valmimisjärgus viiekorruseline eksklusiivne korterelamu, kuhu juba sel suvel võinuks sisse kolida esimesed elanikud.

Põlengut sõitis kustutama suur hulk päästeautosid. Päästekeskuse teatel olid leegid haaranud kogu hoone ja olid katuse alt väljas. Leegid ähvardasid ka läheduses olevat teist suurt, sama arenduse osana varem valminud elumaja.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja sõnul kannatanutest praegu teateid pole, sest tegu on ehitusjärgus hoonega. Kuna tulekahju on väga suur, reageerisid päästjad suurte jõududega. Kohal on eritehnika.

Endoveri arendatav Volta Loftide nimeline maja on endine masinatehas, mille arendaja on plaaninud ümber ehitada 73 korteriga, kõrgete lagedega kortermajaks. Endover Kinnisvara tegevjuht Oliver Makko on hinnanud ümberehituse hinnaks 7 miljonit eurot. Hoone ehitaja on Metropoli Ehitus, mis kuulub samuti Endoveri kontserni ja mille omanikuks on Endo Tõnuver. Arenduse kodulehel seisab teade "Maja valmis - koli sisse juba sel suvel!".

Sündmuskohal viibiv Delfi lugeja kirjeldas, et põleng on tõesti suur ja päästeautosid üha lisandub. Tema sõnul on vastas asuva samasuure elumaja üks rõdudest kuumuse mõjul pruuniks tõmbunud. Must toss tõuseb taevasse ja leegid on katusest väljas. Tulekahju on uudistama kogunenud väga palju linlasi.